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    Шоу-биз

    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте

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    <div class="sel_item">Кортни Кардашьян&nbsp;</div> <div class="sel_item">instagram.com/kourtneykardash/</div> - У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    Кортни Кардашьян 
    instagram.com/kourtneykardash/

    Звезда реалити-шоу похвасталась необычными способностями в поездке по Карибам

    Кортни Кардашьян рассекретила свой необычный талант, сравнимый разве что со способностями чревовещателей. Звезда реалити-шоу призналась, что научила азбуке свою… вагину. Об этом поразительном умении рассказала сестра Кортни – Хлои в недавнем выпуске шоу Keeping Up With The Kardashian, когда вся тусовка отправилась в поездку по Карибам.

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    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте
    У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте

    «Что больше всего мне нравится в Кортни, так это то, что она может издавать вагиной звуки», – заявила она. Один из друзей возразил, что это неправда.

    Позже Хлои поведала, как ее сестрица сумела развить такие потрясающие умения.

    «Она научилась это делать, когда мы были в походе», — поделилась она ценными сведениями.

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    Кардашьян
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