У Кортни Кардашьян обнаружилась суперспособность в интимном месте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кортни Кардашьян instagram.com/kourtneykardash/

Звезда реалити-шоу похвасталась необычными способностями в поездке по Карибам

Кортни Кардашьян рассекретила свой необычный талант, сравнимый разве что со способностями чревовещателей. Звезда реалити-шоу призналась, что научила азбуке свою… вагину. Об этом поразительном умении рассказала сестра Кортни – Хлои в недавнем выпуске шоу Keeping Up With The Kardashian, когда вся тусовка отправилась в поездку по Карибам.

«Что больше всего мне нравится в Кортни, так это то, что она может издавать вагиной звуки», – заявила она. Один из друзей возразил, что это неправда.

Позже Хлои поведала, как ее сестрица сумела развить такие потрясающие умения.

«Она научилась это делать, когда мы были в походе», — поделилась она ценными сведениями.

Читайте также: Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории