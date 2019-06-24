Британцы назвали семь секретов счастливого брака Меган Маркл и принца Гарри



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Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Герцоги уже год наслаждаются семейной жизнью

34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл наслаждаются своей новой ролью родителей. В отношения этой пары мало кто верил, но им удалось доказать, что для любви не существует преград. Британские эксперты назвали семь секретов счастливого брака Меган Маркл и принца Гарри.

1. Влюбленные постоянно поддерживают романтику в отношениях. Принц Гарри часто радует жену неожиданными сюрпризами. В день рождения сына он подарил кольцо герцогине Сассекской.

2. Пара находит время для романтичных свиданий, о которых никто не знает. Несмотря на то, что они всегда на виду у всего мира, им удалось сохранить втайне даже свой медовый месяц. Никто не знает, где молодожены отдыхали после свадьбы.

3. Влюбленные всегда смеются вместе, у них одинаковое чувство юмора. Даже на съемках интервью для BBC Гарри и Меган продолжали подшучивать друг над другом.

4. Супруги гордятся обоюдными достижениями и не упускают случая об этом рассказать. В своей речи после известия о появлении сына принц Гарри с воодушевлением заявил, что очень гордится своей женой.

5. Пара много времени проводит вместе в путешествиях. Даже в беременность Меган старалась повсюду сопровождать своего мужа.

6. Герцог и герцогиня с уважением относятся к своему прошлому. Меган Маркл почитает память покойной принцессы Дианы. Она часто демонстрирует это публично.

7. Ради мужа Меган пришлось пойти на многое. Она пытается подстроиться под королевский протокол, сообщает Hello!

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