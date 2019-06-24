Британцы назвали семь секретов счастливого брака Меган Маркл и принца Гарри
Герцоги уже год наслаждаются семейной жизнью
34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл наслаждаются своей новой ролью родителей. В отношения этой пары мало кто верил, но им удалось доказать, что для любви не существует преград. Британские эксперты назвали семь секретов счастливого брака Меган Маркл и принца Гарри.
1. Влюбленные постоянно поддерживают романтику в отношениях. Принц Гарри часто радует жену неожиданными сюрпризами. В день рождения сына он подарил кольцо герцогине Сассекской.
2. Пара находит время для романтичных свиданий, о которых никто не знает. Несмотря на то, что они всегда на виду у всего мира, им удалось сохранить втайне даже свой медовый месяц. Никто не знает, где молодожены отдыхали после свадьбы.
3. Влюбленные всегда смеются вместе, у них одинаковое чувство юмора. Даже на съемках интервью для BBC Гарри и Меган продолжали подшучивать друг над другом.
4. Супруги гордятся обоюдными достижениями и не упускают случая об этом рассказать. В своей речи после известия о появлении сына принц Гарри с воодушевлением заявил, что очень гордится своей женой.
5. Пара много времени проводит вместе в путешествиях. Даже в беременность Меган старалась повсюду сопровождать своего мужа.
6. Герцог и герцогиня с уважением относятся к своему прошлому. Меган Маркл почитает память покойной принцессы Дианы. Она часто демонстрирует это публично.
7. Ради мужа Меган пришлось пойти на многое. Она пытается подстроиться под королевский протокол, сообщает Hello!