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    Жизнь

    Британцы назвали семь секретов счастливого брака Меган Маркл и принца Гарри

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    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи - Британцы назвали семь секретов счастливого брака Меган Маркл и принца Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

    Герцоги уже год наслаждаются семейной жизнью

    34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл наслаждаются своей новой ролью родителей. В отношения этой пары мало кто верил, но им удалось доказать, что для любви не существует преград. Британские эксперты назвали семь секретов счастливого брака Меган Маркл и принца Гарри.

    1. Влюбленные постоянно поддерживают романтику в отношениях. Принц Гарри часто радует жену неожиданными сюрпризами. В день рождения сына он подарил кольцо герцогине Сассекской.

    2. Пара находит время для романтичных свиданий, о которых никто не знает. Несмотря на то, что они всегда на виду у всего мира, им удалось сохранить втайне даже свой медовый месяц. Никто не знает, где молодожены отдыхали после свадьбы.

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    Мальчик дарит Меган Маркл букет цветов, во время посещения павильона в Брайтоне. (Tim Ireland/Pool/AP)
    Гарри и Меган посещают Павильон в Брайтоне. Фото: (Tim Ireland/Pool/AP)
    Меган и Гарри в Технопарке университета Чичестера (Heathcliff O’Malley/Pool/AP)
    Меган на открытии «Океании» в Королевской академии искусств в Лондоне. 25 сентября 2018 года. (Arthur Edwards/Pool/Reuters)
    Британцы назвали семь секретов счастливого брака Меган Маркл и принца Гарри
    Меган прибывает в Кенсингтонский дворец вместе со своей матерью Дорией Рагланд и Гарри, чтобы провести мероприятие, посвященное презентации поваренной книги Меган. 20 сентября 2018 года. (Фото: Ben Stansall/Pool/Reuters).
    Меган разговаривает с одной из женщин на презентации своей кулинарной книги. 20 сентября 2018 год. (Фото: Ben Stansall/Pool/Reuters)
    Гарри и Меган перед началом благотворительного концерта в поддержку ветеранов войны. 6 сентября 2018 год. (Фото: Peter Nicholls/Reuters)
    Меган и Гарри с актерами лондонского театра после представления. 29 августа 2018 года. (Фото: Dan Charity/Pool/AP)
    Гарри и Меган выходят из церкви Пресвятой Девы Марии после свадьбы Дейзи Дженкс и Чарли Ван Страубензе, во Френшем, Суррей. 4 августа 2018 года. (Фото: Peter Nicholls/Reuters)
    Гарри и Меган целуются в Винздоре. (Фото: Matt Dunham/AP)
    На открытии выставки в честь 100-летия Нельсона Манделы, Лондон. 17 июля 2018 год. (Фото: Matt Dunham/AP)
    Кетрин и Меган на женском финале теннисного турнира в Уимблдоне. 14 июля 2018 года. (Фото: Andrew Couldridge/Reuters)
    Гарри и Меган вместе с другими членами королевской семьи на церемонии перед торжественным авиа-шоу Королевских ВВС. Лондон, 10 июля 2018 года. (Фото: Matt Dunham/AP)
    В аэропорте Дублина. 10 июля 2018 года. (Фото: Dominic Lipinski/Pool/Reuters)
    В часовне дворца Сент-Джеймс в Лондоне после крещения принца Луиса, их племянника. 9 июля 2018 год. (Фото:Dominic Lipinski/Pool/Reuters)
    На молодежной конференции «Your Commonwealth 2018». 5 июля 2018 год. (Фото: Yui Mok/Pool/Reuters)
    Меган, Гарри и Королева Елизавета на фотосессии. 26 июня 2018 год. (Фото: John Stillwell/Pool/AP)

    3. Влюбленные всегда смеются вместе, у них одинаковое чувство юмора. Даже на съемках интервью для BBC Гарри и Меган продолжали подшучивать друг над другом.

    4. Супруги гордятся обоюдными достижениями и не упускают случая об этом рассказать. В своей речи после известия о появлении сына принц Гарри с воодушевлением заявил, что очень гордится своей женой.

    5. Пара много времени проводит вместе в путешествиях. Даже в беременность Меган старалась повсюду сопровождать своего мужа.

    6. Герцог и герцогиня с уважением относятся к своему прошлому. Меган Маркл почитает память покойной принцессы Дианы. Она часто демонстрирует это публично.

    7. Ради мужа Меган пришлось пойти на многое. Она пытается подстроиться под королевский протокол, сообщает Hello!

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    Меган Маркл Принц Гарри
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