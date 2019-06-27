Британцы разочарованы непомерными тратами Гарри и Меган на охрану



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Меган Маркл и принц Гарри

Чету герцогов охраняют аж 20 офицеров

На днях Сеть облетела новость о чрезвычайных тратах принца Гарри и Меган Маркл на ремонт их особняка «Фрогмор». По данным иностранных СМИ, чета потратила на обустройство семейного гнездышка три миллиона долларов.

Однако на этом неразумные траты не закончились. Daily Mail сообщает, что Меган и Гарри тратят 750 000 фунтов стерлингов на охрану коттеджа «Фрогмор». Этих средств хватает на оплату труда двадцати офицеров полиции.

По данным издания, оплата безопасности герцогов Сассекских производится за счет налогоплательщиков. Экс-глава отдела по защите членов королевской семьи, суперинтендант в отставке Дэй Дэвис рассказал изданию, что многим кажется нецелесообразным занимать такое количество полицейских для охраны двоих человек.

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