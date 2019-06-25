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    Жизнь

    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт

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    <div class="sel_item">Меган Маркл и принц Гарри</div> - Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Меган Маркл и принц Гарри

    Особняк молодоженов нуждался в серьезных доработках

    Принц Гарри с Меган Маркл вскоре после свадьбы поселились во Фрогмор-коттедже. Но вскоре выяснилось, что особняк 19 века сильно «сдал» за последние несколько десятков лет, и пара была вынуждена устроить в имении капитальный ремонт.

    Как сообщает People со ссылкой на источник во дворце, общая стоимость ремонта составила 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Стоит отметить, что ремонты в замках королевской семьи производятся за счет налогоплательщиков. Однако это касается лишь необходимых капитальных изменений. В случае, если аристократов не устраивает внешний вид или дизайн помещений, они проводят изменения за свой счет.

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    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт
    Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили $3 миллиона на ремонт

    Источник подчеркнул, что пара самостоятельно оплатила новую мебель, текстиль и приборы. Кроме того, молодая семья изрядно потратилась на новинки вроде встроенных шкафов, современной ванной и кухни.

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