Британец, ставший двойником Ким Кардашьян, в два раза увеличил нижнюю губу (фото)



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28-летний Джордан Парк из Британии, известный миру как «мужчина Ким», осмелился на операцию по увеличению нижней губы instagram.com/jordanjamesparke/

Результатом преображения визажист поделился с поклонниками

28-летний Джордан Парк из Британии сделал еще шаг на пути к внешности светской львицы Ким Кардашьян. На этот раз он решил выровнять размер губ и увеличить нижнюю в два раза. Молодой человек похвастался обновленным лицом в Сети, подчеркнув, что наконец перестал узнавать себя.

Британец позировал в салоне автомобиля. Он выделил глаза и брови, а также подчеркнул губы прозрачным блеском. Парк повернул голову в сторону, чтобы передать пухлые формы. «Ну она, конечно, не я», - подписал увеличенное селфи визажист.

Поклонники двойника Ким оценили его преображение. Многие отметили, что Джордан всё больше напоминает звезду реалити-шоу. «Красиво!», «Ого, как неожиданно», «Куда еще больше?», «Какой ты классный», - прокомментировали фолловеры.

Джордан занялся «переделкой» своего лица в 19 лет. Сначала молодой человек изменил форму бровей, затем несколько раз увеличивал губы и решился на операцию на лоб, скулы и нос. Визажист не ограничился только видоизменением лица - он вставил имплантаты в ягодицы, чтобы приблизиться к идеальным формам своего кумира.

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