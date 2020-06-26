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    Жизнь

    Британец, ставший двойником Ким Кардашьян, в два раза увеличил нижнюю губу (фото)

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    <p>28-летний Джордан Парк из Британии, известный миру как &laquo;мужчина Ким&raquo;, осмелился на операцию по увеличению нижней губы</p> <div></div> - Британец, ставший двойником Ким Кардашьян, в два раза увеличил нижнюю губу (фото)

    28-летний Джордан Парк из Британии, известный миру как «мужчина Ким», осмелился на операцию по увеличению нижней губы

    instagram.com/jordanjamesparke/

    Результатом преображения визажист поделился с поклонниками

    28-летний Джордан Парк из Британии сделал еще шаг на пути к внешности светской львицы Ким Кардашьян. На этот раз он решил выровнять размер губ и увеличить нижнюю в два раза. Молодой человек похвастался обновленным лицом в Сети, подчеркнув, что наконец перестал узнавать себя.

    Британец позировал в салоне автомобиля. Он выделил глаза и брови, а также подчеркнул губы прозрачным блеском. Парк повернул голову в сторону, чтобы передать пухлые формы. «Ну она, конечно, не я», - подписал увеличенное селфи визажист.

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    Британец, ставший двойником Ким Кардашьян, в два раза увеличил нижнюю губу (фото)
    Британец, ставший двойником Ким Кардашьян, в два раза увеличил нижнюю губу (фото)
    Британец, ставший двойником Ким Кардашьян, в два раза увеличил нижнюю губу (фото)
    Британец, ставший двойником Ким Кардашьян, в два раза увеличил нижнюю губу (фото)
    Британец, ставший двойником Ким Кардашьян, в два раза увеличил нижнюю губу (фото)
    instagram.com/jordanjamesparke/

    Поклонники двойника Ким оценили его преображение. Многие отметили, что Джордан всё больше напоминает звезду реалити-шоу. «Красиво!», «Ого, как неожиданно», «Куда еще больше?», «Какой ты классный», - прокомментировали фолловеры.

    Джордан занялся «переделкой» своего лица в 19 лет. Сначала молодой человек изменил форму бровей, затем несколько раз увеличивал губы и решился на операцию на лоб, скулы и нос. Визажист не ограничился только видоизменением лица - он вставил имплантаты в ягодицы, чтобы приблизиться к идеальным формам своего кумира.

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