Британские букмекеры назвали самые популярные имена для сына Меган Маркл и принца Гарри



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Судя по коэффициентам, наиболее выигрышным для азартных людей будет ставка на имя Артур

С тех пор как стало известно о том, что герцог и герцогиня Сассекские наконец-то стали родителями, а их первенец - мальчик, букмекерские конторы Британии охватила новая волна активности, связанная с выбором имени для новорожденного.

Самым популярным именем стало имя Артур, на него ставки составляют 5/1, на втором месте Филипп (6/1). Шансы Альберта и Джеймса равны 8/1, а у Александра и Олдреда - 10/1. Однако, как отмечает представитель букмекерской конторы Coral Джон Хилл, с тех пор как королевская пара подтвердила, что новый ребенок — мальчик, шансы на то, что ребенка назовут Артуром, увеличились, пишет Еxpress.co.