Британские СМИ уверены, что Меган Маркл будет рожать в клинике святой Мари



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Беременность герцогини Сассекской - тема номер один для обсуждения у британских и не только СМИ

С каждым днем интерес к беременности Меган Маркл растет. И если вопрос пола будущего малыша точно останется нераскрытым до его рождения, то пресса хочет хотя бы знать, когда и где он появится на свет.

Ранее СМИ отдавали предпочтение трем версиям на тему того, где родится будущий принц: одни считали, что Меган Маркл последует примеру королевы Елизаветы II и будет рожать дома; другие уверены, что она выберет ту же больницу, что и Кейт Миддлтон; а третьи доказывают несостоятельность второго варианта и пророчат, что жена принца Гарри отдаст предпочтение другой клинике, лишь бы избежать сравнения с Кейт. Что ж, пока все складывается в пользу Больницы святой Марии, и в частности крыла Линдо, где в свое время рожали принцесса Диана и Кейт.

Как стало известно Daily Telegraph, сотрудникам крыла Линдо начальство на днях выдало новое распоряжение - не брать отпуска в конце апреля. Причину, по которой было принято такое решение, не раскрыли, но не видеть в ней связь с Меган Маркл трудно. Во-первых, все сразу вспомнили ее недавнее признание в Биркенхеде о том, что ей предстоит рожать в конце апреля - начале мая. Во-вторых, сложно не брать в расчет приверженность британской королевской семьи традициям: Гарри очень любил принцессу Диану, и нет ничего удивительного, если он захочет, чтобы его жена рожала там же, где в свое время он сам появился на свет.





Джерело: Hello!