Ник Джонас подарил Приянке Чопре автомобиль премиум-класса



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Приянка Чопра и Ник Джонас

Певец решил преподнести презент супруге, когда трек его группы Suker занял первую строчку в чарте Billboard Hot 100.

На днях трек «Suker» группы Jonas Brothers, участником которой является Джонас, стал номером один на Billboard Hot 100. Это событие стало очень важным для певца, так как он впервые за долгое время выпустил трек и новый клип. Знаменательное достижение Ник решил отпраздновать с размахом. Он сделал подарок своей жене. В соцсети Приянка похвасталась дорогостоящим автомобилем премиум-класса - Mercedes-Maybach.

«Когда муженек становится номером один.. жена получает Maybach!» - написала актриса. «Я люблю тебя, детка!! Яху! Лучший муж на свете», - добавила она. На снимке Чопра в стильном черном комбинезоне держит в одной руке щенка, а в другой бокал с игристым вином и тянется к супругу, чтобы его поцеловать. Ник при этом облачен в спортивный костюм и тоже держит бокал. Снимки были сделаны на фоне машины с белым бантом. Поклонники отметили, что у Приянки действительно лучший муж, которого только можно представить.