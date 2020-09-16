Бывшая жена Виктора Павлика поделилась видео, где покойный сын играет на гитаре
Лариса Созаева рассказала, как воспитывала Павла
Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева поделилась новой трогательной публикацией о покойном сыне Павле. Так, прошло 40 дней с момента смерти 21-летнего Павлика. В этот день женщина вспомнила в Facebook, как воспитывала единственного наследника.
«Я всегда говорила сыну, когда чего-то не знала, а он знал и этим гордился, что я хочу, чтобы ты был лучше меня! В воспитании сына я действовала от обратного опыта в своей жизни. Мои родители не были со мной близки, мало уделяли мне времени, не помогали мне в учебе, и уже тогда я дала себе обещание, что я буду делать так, как хотела бы, чтобы относились ко мне. Я сыну очень много читала и прививала ему любовь к чтению. Сначала в детстве все складывалось прекрасно, пока не появился Интернет. Но близость с ребенком развивается, когда вы сидите рядом и с искаженным голосом читаете рассказ, сказку, смеетесь, обсуждаете. Много играть и петь с детьми тоже полезно, конечно, если есть на это время», - написала Лариса.
Кроме того, Созаева опубликовала видео, где Павел играет на гитаре и поет «Постой, паровоз».
Экс-возлюбленная артиста призналась, что не жалеет, что не имеет достижений в карьере, ведь она 12 лет посвятила воспитанию сына.
«И, как оказалось, не зря... Мы стали больше друзьями, чем мамой и сыном, я этого хотела, но говорила, что иерархия, конечно, не будет нарушена, все же я старше по званию и по возрасту. Мне повезло, что папа Паши мог нас обеспечивать, а я уделяла время сыну — занятиям спортом и музыкой», - написала Созаева.
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