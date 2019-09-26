Черный комбинезон Меган Маркл подчеркнул изменения в ее фигуре



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Герцогиня Сассекская посетила деловое мероприятие в рамках тура по Африке без мужа

Меган Маркл и принц Гарри приехали с официальным визитом в Южную Африку. Они долго готовились к этому путешествию, так как впервые взяли в поездку четырехмесячного сына Арчи. Позже герцогиня Сассекская во время одной из деловых встреч рассказала, что малыш хорошо перенес 11-часовой перелет. Он не капризный по-характеру, поэтому не плакал, но родители малыша так и не смогли поспать в самолете.

В первый день Маркл сфотографировали с сыном у трапа. Малыш был облачен в шапку с помпоном. Такая же была у его отца в детстве. Первые дни супруги отправлялись на назначенные встречи, а малыша оставляли с мамой, и лишь 25 сентября они вывели его в свет. Арчи познакомили с архиепископом Кейптауна. У крохи отрасли рыжие волосы. Поклонники уверены, что он вырастет копией принца Гарри.

А позже герцог и герцогиня Сассекская разъехались. Принц отправился в Ботсвану, а его жена пошла на встречу в компанию Woodstock Exchange в Кейптауне. На этот раз Маркл облачилась в черный комбинезон с поясом. Наряд оголил руки девушки. Волосы она собрала в пучок, а также дополнила образ крупными сережками и туфлями на каблуке. Герцогиня Сассекская пообщалась с женщинами-предпринимателями и инвесторами, а также выступила с подготовленной речью, в которой рассказала о преимуществах сотрудничества с современными бизнесвумен

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