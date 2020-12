Боб Дилан продал права на все свои песни за $300 миллионов

Певец отдал права на песни, которые он написал за 60 лет

Компания Universal Music Publishing Group (UMPG) приобрела права на более чем 600 песен американского певца и поэта Боба Дилана. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на портале PR Newswire.

Сделка охватывает все песни Дилана, написанные за почти 60 лет, — «от ставшей культурной вехой Blowin' in the Wind 1962 года до эпической Murder Most Foul этого года», отметили в Universal.

Точная сумма сделки не разглашается. Источники Bloomberg оценили ее в $200 миллионов, The New York Times называет сумму $300 миллионов.

«Без преувеличения можно сказать, что его работы вызвали любовь и восхищение миллиардов людей во всем мире. Я даже не сомневаюсь, через десятки и даже сотни лет тексты и музыку Боба Дилана по‑прежнему будут петь, играть и почитать», — заявил глава UMPG Лучиан Грейндж.

Сам Дилан сделку пока не прокомментировал.

