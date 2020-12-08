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    Жизнь

    Боб Дилан продал права на все свои песни за $300 миллионов

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    Певец Боб Дилан - Боб Дилан продал права на все свои песни за $300 миллионов
    Певец Боб Дилан

    Певец отдал права на песни, которые он написал за 60 лет

    Компания Universal Music Publishing Group (UMPG) приобрела права на более чем 600 песен американского певца и поэта Боба Дилана. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на портале PR Newswire.

    Сделка охватывает все песни Дилана, написанные за почти 60 лет, — «от ставшей культурной вехой Blowin' in the Wind 1962 года до эпической Murder Most Foul этого года», отметили в Universal.

    Точная сумма сделки не разглашается. Источники Bloomberg оценили ее в $200 миллионов, The New York Times называет сумму $300 миллионов.

    «Без преувеличения можно сказать, что его работы вызвали любовь и восхищение миллиардов людей во всем мире. Я даже не сомневаюсь, через десятки и даже сотни лет тексты и музыку Боба Дилана по‑прежнему будут петь, играть и почитать», — заявил глава UMPG Лучиан Грейндж.

    Сам Дилан сделку пока не прокомментировал.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес музыка
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