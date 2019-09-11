Что смотреть в театре «Актер» 11-18 сентября



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash / @kyleunderscoreheada

Актеры обещают много нестандартных творческих решений

С приходом осени украинский театральный сезон оживает и обещает много громких премьер. «Скотч» держит руку на пульсе самых интересных представлений и предлагает познакомится с ближайшими постановками киевского театра «Актер».

11 сентября – «Дом сумасшедших».

В центре итальянской комедии Чичилло - незадачливый студент медуниверситета ради игры в карты бросил учебу. Родиами, конечно, сказал, что он успешный врач-психиатр, еще и открыл в Неаполе психиатрическую больницу.

В один прекрасный день к нему в гости приезжает дядюшка-миллионер, который до сих пор финансировал обучение и создание больницы любимого племянника. И теперь Чичилло нужно выкручиваться. Удастся ли?

16 сентября - Drama Queens

Все началось как обычно: встретились подружки за бокалом вина и .... заговорили о наболевшем. Кто он - человек, с которым хоть на край света? Где тот, от кого хочешь родить? Тот, кто с тобой не потому, что оплачиваешь ужина в ресторане? Drama Queens - гремучая смесь sci fi и "Секса в большом городе" на сцене театра Актер!

17 сентября – «Восток-Запад»

Как живет девочка из городка Клесов, где добыча янтаря - единственный способ заработка? Найдет спасение ли от страхов войны парень из Донбасса в мирном Харькове?

Спектакль Власти Белозоренко «Восток-Запад» - это пять пьес, написанных подростками в рамках проекта «Class Act: Восток-Запад». Подростки с Востока и Запада Украины написали о мире, что их окружает. О своих страхах и ожидания. О своей, уже такой жесткой взрослой реальности.

18 сентября – «Медведь и Признание»

Любовь бывает лирической, страстной, ослепительной. А бывает - комической, неуклюжей, глупой, но от этого не менее светлой и искренней. О любви, то утопает в отчаянной споре двух соседей, то неожиданно рождается из спора кредитора и должника.

Спектакль «Медведь и Предложение» о каждом, кто хоть раз в жизни влюблялся.

Читайте также: 50-летняя Дженнифер Лопес в дерзком платье без белья появилась на публике