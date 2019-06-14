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    Жизнь

    Чувственный образ: Иванка Трамп примерила нежно-розовое платье в стиле танцовщиц фламенко

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    Иванка Трамп - Чувственный образ: Иванка Трамп примерила нежно-розовое платье в стиле танцовщиц фламенко
    Иванка Трамп
    Legion Media

    Дочь президента Америки попала в стритстайл хроники в эффектном луке

    37-летняя Иванка Трамп надела романтичное платье миди-длины.

    Папарацци сфотографировали Иванку ранним утром в Вашингтоне на выходе из ее особняка. Блондинка надела платье с длинными рукавами и юбкой в стиле фламенко.

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    Чувственный образ: Иванка Трамп примерила нежно-розовое платье в стиле танцовщиц фламенко
    Чувственный образ: Иванка Трамп примерила нежно-розовое платье в стиле танцовщиц фламенко
    instagram.com/ivankatrmp

    Наряд авторства Oscar de la Renta стоимостью $2,690 it-girl дополнила тонким черным ремешком, подчеркнувшим ее тонкую талию.

    Вдохновением для создания этого платья из круизной коллекции бренда 2019 года стал фисташковый костюм, в котором на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри появилась мама невесты Дория Рэгланд. Ранее Иванка познакомилась с герцогом Сассекским на закрытом ужине в Лондоне.

    Джерело: graziamagazine.ru

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