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    Мелания Трамп в стильном наряде приняла в Белом доме президентскую чету Польши

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    Мелания Трамп в стильном наряде приняла в Белом доме президентскую чету Польши
    instagram.com/flotus

    Вернувшись из тура в Великобританию, президентская чета США приняла в Белом доме первых гостей

    Приветствовали Агату и Анджея Дуда, прилетевших с дипломатическим визитом в США, по традиции первые лица государства - Дональд и Мелания Трамп.

    Встречать гостей во дворе Белого дома Мелания спустилась в розовом брючном костюме Calvin Klein, состоящем из удлиненного жакета и брюк с завышенной талией. Такие комплекты в пудровых тонах Мелания выбирает довольно часто, подчеркивая, что политика и сила отлично сочетаются с нежностью и женственностью.

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    Мелания Трамп в стильном наряде приняла в Белом доме президентскую чету Польши
    Мелания Трамп в стильном наряде приняла в Белом доме президентскую чету Польши
    Мелания Трамп в стильном наряде приняла в Белом доме президентскую чету Польши
    Мелания Трамп в стильном наряде приняла в Белом доме президентскую чету Польши
    instagram.com/flotus

    Своим примером Мелания активно доказывает, что «легкомысленный» розовый может быть уместен даже на подобных деловых мероприятиях. Выбор в пользу этого цвета в разных его оттенках она делает не первый раз. Несмотря на Барби-look, за ланчем с дипломатами Мелания участвует в диалогах далеко не на женские темы. С президентом Польши Анджеем Дудой на повестке дня стояли вопросы торговли и укрепления НАТО. На пресс-конференции, которая состоялась в этот день, Трамп также отметил, что собирается вновь посетить Польшу в сентябре 2019 года.

    Джерело: Hello!

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