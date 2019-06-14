Королева Летиция в красном луке восхитила журналистов



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Королева Летиция Legion-Media

46-летняя королева Летиция посетила закрытие конференции журналистов в Испании

В небольшом городе Бурго-де-Осма она появилась в красном total look.

Испанская икона стиля стала почетной гостьей церемонии закрытия. Она была одета в ансамбль Hugo Boss из топа и кюлотов красного цвета. Монаршая особа дополнила наряд лакированными туфлями-лодочками Lodi глубокого бордового оттенка. Летиция завершила образ изящными серьгами из белого золота.

В этом году тема конференции звучала так: «Как средства массовой информации могут привлечь население в села и деревни Испании». Супруга короля Филиппа не только приняла участие в официальной части мероприятия, но и пообщалась с ожидавшими ее на улице гражданами.

Королева уже не в первый раз останавливает выбор на одежде Hugo Boss. Ранее она появилась в широких брюках этой же марки на встрече со студентами в Испании.

Джерело: graziamagazine.ru