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    Жизнь

    Королева Летиция в красном луке восхитила журналистов

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    Королева Летиция
    Legion-Media

    46-летняя королева Летиция посетила закрытие конференции журналистов в Испании

     В небольшом городе Бурго-де-Осма она появилась в красном total look.

    Испанская икона стиля стала почетной гостьей церемонии закрытия. Она была одета в ансамбль Hugo Boss из топа и кюлотов красного цвета. Монаршая особа дополнила наряд лакированными туфлями-лодочками Lodi глубокого бордового оттенка. Летиция завершила образ изящными серьгами из белого золота.

    В этом году тема конференции звучала так: «Как средства массовой информации могут привлечь население в села и деревни Испании». Супруга короля Филиппа не только приняла участие в официальной части мероприятия, но и пообщалась с ожидавшими ее на улице гражданами.

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    Королева Летиция в красном луке восхитила журналистов
    Королева Летиция в красном луке восхитила журналистов
    Legion-Media

    Королева уже не в первый раз останавливает выбор на одежде Hugo Boss. Ранее она появилась в широких брюках этой же марки на встрече со студентами в Испании.

    Джерело: graziamagazine.ru

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