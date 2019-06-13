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    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда

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    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда

    Выставка откроется в конце июня

    27 июня на Родео-драйв в Беверли-Хиллз откроется выставка вещей бренда Louis Vuitton под названием Louis Vuitton X. На ней покажут архивные изделия за последние 160 лет.

    Среди них будут сумки, созданные в рамках коллабораций с Карлом Лагерфельдом, Рэй Кавакубо, Синди Шерман, Яёи Кусамой и Захой Хадид. В экспозицию войдет 180 уникальных предметов.

    На выставке также презентуют созданную шестью художниками коллекцию сумок Arty Сapucines, названную в честь улицы в Париже, где открылся первый магазин бренда.

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    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда
    Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда

    Посетить выставку можно будет с 27 июня по 15 сентября.

    Джерело: Buro 24/7

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