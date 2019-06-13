Louis Vuitton покажут 180 уникальных вещей из архива бренда



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Выставка откроется в конце июня

27 июня на Родео-драйв в Беверли-Хиллз откроется выставка вещей бренда Louis Vuitton под названием Louis Vuitton X. На ней покажут архивные изделия за последние 160 лет.

Среди них будут сумки, созданные в рамках коллабораций с Карлом Лагерфельдом, Рэй Кавакубо, Синди Шерман, Яёи Кусамой и Захой Хадид. В экспозицию войдет 180 уникальных предметов.

На выставке также презентуют созданную шестью художниками коллекцию сумок Arty Сapucines, названную в честь улицы в Париже, где открылся первый магазин бренда.

Посетить выставку можно будет с 27 июня по 15 сентября.

Джерело: Buro 24/7