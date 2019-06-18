Cупермодель Беллу Хадид обвинили в расизме за фото ее ноги на фоне самолетов



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Белла Хадид

За три дня до фото модель высказалась в поддержку протестующих Судана

22-летняя тор-модель Белла Хадид оказалась в центре очень неприятного скандала. Модель обвиняют в расизме. Активисты призывают модные бренды расторгнуть с ней контракты из-за одного неудачного фото.

Звезде часто приходится летать из страны в страну для работы. Она опубликовала в Instagram Snories снимок, сделанный на борту очередного самолета. На фото изображена нога Беллы, прислоненная к иллюминатору.

«Еще один», – подписала снимок Хадид. Она имела в виду, что с минуты на минуту вновь отправится в полет.

Модель не учла одного: ее нога, прислоненная к стеклу, как бы попирает флаги на хвостах стоящих рядом самолетов. А вот пользователи заметили это. Они посчитали, что звезда специально сделала такое оскорбительное фото, издеваясь над государственными символами ОАЭ и Саудовской Аравии.