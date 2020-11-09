Daily Mail: жена Дональда Трампа готовится к разводу

Если верить инсайдерам из окружения президента и первой леди, пара давно находится на грани развода

Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания собралась развестись с политиком после оглашения результатов выборов в США, пишет Daily Mail.

«Мелания считает минуты до момента, когда сможет подать на развод. Если бы она попыталась уйти от него, пока он был президентом, тем самым унизив, он бы нашел способ ее наказать», — заявила ее бывшая помощница после выборов, на которых Трамп проиграл Байдену.

Если верить инсайдерам из окружения президента и первой леди, пара давно находится на грани развода и сейчас Мелания намерена использовать возможность уйти, предварительно убедившись, что ее сын Бэррон не останется без наследства.

В 2016-м, по словам другой помощницы, Мелания расплакалась, узнав о победе мужа на выборах: она не ожидала, что он станет президентом, и не хотела этого. Первая леди полгода не жила в Белом доме, поскольку ее сыну нужно было закончить учебный год, прежде чем переезжать. На протяжении четырех лет в соцсетях ходили слухи о том, что Трамп силой удерживает жену рядом, из-за чего даже возникло движение #FreeMelania. Неловкое поведение пары на публике и нежелание Мелании брать супруга за руку только убеждали людей в том, что их развод уже не за горами.

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