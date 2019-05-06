Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даша Астафьева и Артем Ким

Звезда откровенно рассказала о предстоящей свадьбе

На днях украинская эротическая модель Дарья Астафьева обмолвилась , что мечтает выйти замуж за своего возлюбленного. Более того - они уже планируют свадьбу.

Екатерина Осадчая узнала, о каком именно свадьбы мечтает звезда и выяснила, что стало препятствием. Оказывается, на пути свадьбе Дарьи Астафьевой стала уголовное дело. Ведь ее избранника обвиняют в хищении государственных средств.

«Самая главная проблема, почему мы не женимся - уголовное дело моего жениха. Потому что у Артема даже нет паспорта», - комментирует звезда.

Также исполнительница рассказала, о какой свадьбе мечтает и ошибки она бы хотела избежать на празднике.

«Честно говоря, мы планируем свадьбу с первого дня знакомства. И после того, как мы начали планировать свадьбу, Артем спросил меня: «ты же понимаешь, что дети у нас будут Артемовичи». Вообще, не нужно делать свадьбу пышной, приглашать всех, с кем ты когда-то сломал ногу и т.д. Свадьба - это очень интимный праздник, на котором должны быть твои близкие люди», - признается артистка.

Джерело: ru.tsn.ua