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    Жизнь

    Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха

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    Даша Астафьева и Артем Ким - Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха
    Даша Астафьева и Артем Ким

    Звезда откровенно рассказала о предстоящей свадьбе

    На днях украинская эротическая модель Дарья Астафьева обмолвилась , что мечтает выйти замуж за своего возлюбленного. Более того - они уже планируют свадьбу.

    Екатерина Осадчая узнала, о каком именно свадьбы мечтает звезда и выяснила, что стало препятствием. Оказывается, на пути свадьбе Дарьи Астафьевой стала уголовное дело. Ведь ее избранника обвиняют в хищении государственных средств.

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    Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха
    Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха
    Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха
    Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха
    Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха
    Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха
    Даша Астафьева призналась, что не может выйти замуж из-за уголовного дела жениха

    «Самая главная проблема, почему мы не женимся - уголовное дело моего жениха. Потому что у Артема даже нет паспорта», - комментирует звезда.

    Также исполнительница рассказала, о какой свадьбе мечтает и ошибки она бы хотела избежать на празднике.

    «Честно говоря, мы планируем свадьбу с первого дня знакомства. И после того, как мы начали планировать свадьбу, Артем спросил меня: «ты же понимаешь, что дети у нас будут Артемовичи». Вообще, не нужно делать свадьбу пышной, приглашать всех, с кем ты когда-то сломал ногу и т.д. Свадьба - это очень интимный праздник, на котором должны быть твои близкие люди», - признается артистка.

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    Джерело: ru.tsn.ua

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