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    Жизнь

    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной

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    Деми Мур и Эштон Катчер - Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур и Эштон Катчер

    Кинозвезда поделилась шокирующим откровением о своем первом браке

    56-летняя Деми Мур рассказала о том, что изменила своему избраннику, музыканту Фредди Муру, перед замужеством. В своих мемуарах Мур сообщила, что провела ночь перед свадьбой с коллегой по съемочной площадке.

    «Я сбежала с девичника и отправилась в его апартаменты. Зачем я это сделала? Почему я не встретилась с мужчиной, с которым собиралась провести остаток своей жизни, и не высказала ему свои сомнения?» – с горечью отметила Мур.

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    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной
    Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной

    Звезда объяснила, что решилась на отчаянный поступок, так как не испытывала серьезных чувств к Фредди. Мур с помощью свадьбы хотела заглушить в себе переживания по отцу, ушедшему из жизни. «Не могу смириться с тем, что вышла замуж для того, чтобы отвлечься от скорби по умершему отцу», – прокомментировала Деми.

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