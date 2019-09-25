Деми Мур в ночь перед свадьбой занималась сексом с другим мужчиной



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Деми Мур и Эштон Катчер

Кинозвезда поделилась шокирующим откровением о своем первом браке

56-летняя Деми Мур рассказала о том, что изменила своему избраннику, музыканту Фредди Муру, перед замужеством. В своих мемуарах Мур сообщила, что провела ночь перед свадьбой с коллегой по съемочной площадке.

«Я сбежала с девичника и отправилась в его апартаменты. Зачем я это сделала? Почему я не встретилась с мужчиной, с которым собиралась провести остаток своей жизни, и не высказала ему свои сомнения?» – с горечью отметила Мур.

Звезда объяснила, что решилась на отчаянный поступок, так как не испытывала серьезных чувств к Фредди. Мур с помощью свадьбы хотела заглушить в себе переживания по отцу, ушедшему из жизни. «Не могу смириться с тем, что вышла замуж для того, чтобы отвлечься от скорби по умершему отцу», – прокомментировала Деми.

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