День бухгалтера. Прикольные поздравления и открытки

День бухгалтера. История, интересные факты, прикольные поздравления и открытки



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В 2004 году была утверждена дата празднования Дня бухгалтера Украины - 16 июля

Сегодня в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. Необходимость введения международного праздника обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих странах установлен национальный праздник бухгалтеров.

День бухгалтера: история праздника

Когда день бухгалтера? Выбора даты праздника послужило событие конца 15 века - 10 ноября 1494 в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли Все об арифметике, геометрии и пропорции (Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita). В ней автор попытался суммировать знания о математике того времени. Одна из глав книги называлась «О счетах и другие записи» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Поэтому 10 ноября стало отправной точкой для празднования Международного дня бухгалтера.

День бухгалтера в Украине

18 июня в 2004 году была утверждена дата празднования Дня бухгалтера Украины - 16 июля. Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля, закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в Украине вступил в силу. Поэтому украинские бухгалтеры отмечают профессиональный праздник несколько раз в год.

Традиции

Во многих компаниях поздравления бухгалтеров стало доброй традицией. Например, в США работу лучших специалистов обязательно поощряют денежной премией или ценным подарком. В разных компаниях часто дарят бухгалтерам тематические сувениры, организуют фуршеты.

Интересные факты

1. Как показывает исторический факт, первым должностным лицом, получившим звание бухгалтера, был Христофор Штехер - делопроизводитель Инсбрукской счетной палаты. До этого представителей данной профессии называли писцами.

2. На сегодня соотношение женщин и мужчин в бухгалтерской профессии - примерно 80% на 20% в пользу женщин.

3. Из-за ошибок и неточностей налогового законодательства США в период с 1998 по 2005 год две трети американских и 68% иностранных компаний, работающих в США, вообще не платили никаких налогов - причем совершенно официально и легально.

Прикольные поздравления

Бухгалтера, дорогие, любимые,

Инспекцией налоговой гонимые,

И шефом нашим сильно распекаемы,

Хотя любимы им и уважаемы!

Вас праздником сердечно поздравляем,

Балансов прибыльных душевно пожелаем,

Чтобы работа спорилась всегда,

А стрессов не бывало никогда!

Чтобы любили вы, любимы тоже были,

И как в раю прекрасном долго жили,

Чтобы от счастья глазоньки сверкали,

И радоваться жизни не устали!

Вы с цифрами друзья уже давно,

Ты так умна, что и представить сложно.

Пожалуй, от рожденья суждено

Тебе считать все то, что невозможно.

И в День бухгалтера хочу я пожелать

Терпения и силы для работы.

Ошибок и усталости не знать,

И пусть уходят быстро все заботы.