День бухгалтера. Прикольные поздравления и открытки

День бухгалтера. История, интересные факты, прикольные поздравления и открытки
В 2004 году была утверждена дата празднования Дня бухгалтера Украины - 16 июля
Сегодня в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. Необходимость введения международного праздника обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих странах установлен национальный праздник бухгалтеров.
День бухгалтера: история праздника
Когда день бухгалтера? Выбора даты праздника послужило событие конца 15 века - 10 ноября 1494 в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли Все об арифметике, геометрии и пропорции (Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita). В ней автор попытался суммировать знания о математике того времени. Одна из глав книги называлась «О счетах и другие записи» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Поэтому 10 ноября стало отправной точкой для празднования Международного дня бухгалтера.
День бухгалтера в Украине
18 июня в 2004 году была утверждена дата празднования Дня бухгалтера Украины - 16 июля. Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля, закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в Украине вступил в силу. Поэтому украинские бухгалтеры отмечают профессиональный праздник несколько раз в год.
Традиции
Во многих компаниях поздравления бухгалтеров стало доброй традицией. Например, в США работу лучших специалистов обязательно поощряют денежной премией или ценным подарком. В разных компаниях часто дарят бухгалтерам тематические сувениры, организуют фуршеты.
Интересные факты
1. Как показывает исторический факт, первым должностным лицом, получившим звание бухгалтера, был Христофор Штехер - делопроизводитель Инсбрукской счетной палаты. До этого представителей данной профессии называли писцами.
2. На сегодня соотношение женщин и мужчин в бухгалтерской профессии - примерно 80% на 20% в пользу женщин.
3. Из-за ошибок и неточностей налогового законодательства США в период с 1998 по 2005 год две трети американских и 68% иностранных компаний, работающих в США, вообще не платили никаких налогов - причем совершенно официально и легально.
Прикольные поздравления
Бухгалтера, дорогие, любимые,
Инспекцией налоговой гонимые,
И шефом нашим сильно распекаемы,
Хотя любимы им и уважаемы!
Вас праздником сердечно поздравляем,
Балансов прибыльных душевно пожелаем,
Чтобы работа спорилась всегда,
А стрессов не бывало никогда!
Чтобы любили вы, любимы тоже были,
И как в раю прекрасном долго жили,
Чтобы от счастья глазоньки сверкали,
И радоваться жизни не устали!
Вы с цифрами друзья уже давно,
Ты так умна, что и представить сложно.
Пожалуй, от рожденья суждено
Тебе считать все то, что невозможно.
И в День бухгалтера хочу я пожелать
Терпения и силы для работы.
Ошибок и усталости не знать,
И пусть уходят быстро все заботы.