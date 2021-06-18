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    Сталлоне похвастался горячими дочерьми-моделями на семейном фото

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    Актер Сильвестр Сталлоне с семьей - Сталлоне похвастался горячими дочерьми-моделями на семейном фото
    Актер Сильвестр Сталлоне с семьей
    instagram.com/officialslystallone/

    Семья собралась вместе, чтобы отметить окончание школы младшей дочери

    Звезда фильма о Рэмбо Сильвестр Сталлоне поделился уютным фото в компании красавиц-дочерей. Семейный снимок в честь младшей дочери возрастной актер обнародовал на личной странице в Instagram.

    Не так давно наследница Сталлоне и его жены Дженнифер Флейвин окончила школу. В честь этого Сильвестр решил собрать всех под крышей собственного дома, чтобы отметить событие. Так, в кадре, помимо звездных родителей, появились София, Систин и Скарлет. В Сети девчонок уже назвали моделями за их эффектную внешность.

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    Сталлоне похвастался горячими дочерьми-моделями на семейном фото
    Сталлоне похвастался горячими дочерьми-моделями на семейном фото
    Сталлоне похвастался горячими дочерьми-моделями на семейном фото
    Сталлоне похвастался горячими дочерьми-моделями на семейном фото
    Сталлоне похвастался горячими дочерьми-моделями на семейном фото
    Сталлоне похвастался горячими дочерьми-моделями на семейном фото
    instagram.com/officialslystallone/

    Сам Сталлоне поспешил назвать младшую дочь восхитительной.

    «Поздравляю мою восхитительную дочь Скарлет с этим событием», — написал он.

    Подписчики расхвалили девушек на все лады.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес семья
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    Сталлоне похвастался горячими дочерьми-моделями на семейном фото