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    Жизнь

    Дэниел Рэдклифф признался, почему часто ломал палочки на съемках «Гарри Поттера»

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    Дэниел Рэдклифф признался, почему часто ломал палочки на съемках «Гарри Поттера»

    Что касается очков Гарри, Дэн признал, что действительно сломал всего несколько пар

    31-летний актер стал гостем YouTube-шоу Hot Ones и развеял слухи, будто он сломал тонны реквизита на съемках. Однако Дэн признал, что получал новые волшебные палочки каждые несколько недель, потому что ломал их, используя в качестве барабанных!

    «Я хотел барабанить ими по ногам и делал это постоянно. Раз в три или четыре недели они просто ломались. Мне было жаль мастеров по реквизиту. Они смотрели с видом: «Пожалуйста, прекратите барабанить». Они были очень милы с нами и терпеливы», — рассказал Рэдклифф.

    Что касается очков Гарри, Дэн признал, что действительно сломал несколько пар за эти годы, но сообщения о тоннах сильно преувеличены: «Я определенно не так часто разбивал очки».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости кино актер
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