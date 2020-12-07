Дэниел Рэдклифф признался, почему часто ломал палочки на съемках «Гарри Поттера»

Что касается очков Гарри, Дэн признал, что действительно сломал всего несколько пар

31-летний актер стал гостем YouTube-шоу Hot Ones и развеял слухи, будто он сломал тонны реквизита на съемках. Однако Дэн признал, что получал новые волшебные палочки каждые несколько недель, потому что ломал их, используя в качестве барабанных!

«Я хотел барабанить ими по ногам и делал это постоянно. Раз в три или четыре недели они просто ломались. Мне было жаль мастеров по реквизиту. Они смотрели с видом: «Пожалуйста, прекратите барабанить». Они были очень милы с нами и терпеливы», — рассказал Рэдклифф.

Что касается очков Гарри, Дэн признал, что действительно сломал несколько пар за эти годы, но сообщения о тоннах сильно преувеличены: «Я определенно не так часто разбивал очки».

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