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Держсекретар США з'явився на публіці з незвичним символом на чолі: яка причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Марко Рубіо за вірою є католиком
скріншот з відео

Американський посадовець пройшов релігійний обряд у межах святкування Попільної середи

Держсекретар США Марко Рубіо з'явився в ефірі телеканалу Fox News із хрестом на чолі. Це слід із попелу, що є частиною релігійного обряду під час святкування Попільної середи.

За віросповіданням Рубіо є католиком. Він пройшов релігійний обряд у межах святкування Попільної середи, яка знаменує початок Великого посту у католиків та деяких протестантських конфесіях.

Свято, яке символізує покаяння та духовне очищення. Цього дня священники наносять вірянам хрест із попелу на чоло, нагадуючи про тлінність життя та закликаючи до смирення перед Богом.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо вважає, що російська агресія проти України є «проксі-війною» між Росією та Сполученими Штатами.

Тим часом прессекретар диктатора Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков погодився із заявою, що в Україні нібито триває «проксі-війна» між Росією та Сполученими Штатами.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українською делегацією.

Теги: Марко Рубіо Держдепартамент США хрест релігія США

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