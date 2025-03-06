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Стало відомо, де і коли зустрінуться представники України та США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, де і коли зустрінуться представники України та США
Українську делегацію може очолити Андрій Єрмак
фото з відкритих джерел

Раніше президент Зеленський заявляв, що Україна та Сполучені Штати почали працювати над зустріччю

Держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українською делегацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналістку Fox News Джекі Гайнрік.

Як зазначила журналістка, до складу української делегації ввійде голова Офісу президента Андрій Єрмак. Більше деталей Гайнрік не вказувала.

Нагадаємо, України та Сполучені Штати почали працювати над зустріччю.

Як повідомляв «Главком», керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. У ефірі Fox News радник Трампа сказав, що був «дуже задоволений розмовою» з Єрмаком.

Також радник Білого дому з національної безпеки заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри».

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.

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Теги: Саудівська Аравія Андрій Єрмак Марко Рубіо США переговори

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