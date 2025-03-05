Трамп промовив перші слова про війну в Україні під час виступу: що сказав

Припинення військової допомоги американський лідер ніяк не прокоментував

Через більше ніж годину свого виступу Трамп почав говорити про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

Трамп повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. За його словами, «кінця цій війні не видно». Пізніше він повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

«Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років?», – Трамп про війну Росії проти України.

У своїй промові він також наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна, водночас США витратили сотні мільярдів «на Україну без жодних гарантій».

Трамп відзначив, що отримав листа від Зеленського про готовність України сісти за стіл перемовин, щоб наблизити тривалий мир.



«Я ціную, що він надіслав цього листа», – сказав Трамп. Щодо припинення військової допомоги американський лідер нічого не сказав.

До слова, Трамп розпочав свою промову словами «America is back», що в перекладі на українську означає «Америка повернулась». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

«Ми тільки починаємо. Наша країна стоїть на порозі повернення, подібного якому світ ще не бачив і, можливо, більше ніколи не побачить», – сказав Трамп.

Коли Трамп почав свою промову, її намагались зірвати демократи. Вони продовжували перекрикувати виступ Трампа, поки не втрутився спікер палати представників США Майк Джонсон.

Він закликав конгресменів зберігати порядок в залі Капітолію.

«Главком» публікує трансляцію звернення американського лідера Трампа. Подію наживо з перекладом українською транслює «Голос Америки».

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв «сказати все як є». Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Також Трамп назвав себе «єдиним президентом», який не віддав жодної української землі Російській Федерації. «Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам’ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!» – написав політик.