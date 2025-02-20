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Україна не має жодного шляху до перемоги – віцепрезидент США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна не має жодного шляху до перемоги – віцепрезидент США
Адміністрація Трампа останнім часом активно критикує українську владу
фото з відкритих джерел

За словами американського посадовця, новий пакет допомоги Україні не допоможе виграти війну проти РФ

Ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

Крім того, Венс розкритикував європейських союзників через їхню внутрішню політику «щодо міграції та цензури», яка, мовляв, «ображає» почуття більшості американців. Тож він сказав, що війна «погана» для України, для Європи і для Сполучених Штатів. Саме тому, за його словами, зараз треба прагнути до миру.

«Називати «умиротворенням» будь-яке визнання того, що інтереси Америки мають враховувати реалії конфлікту, – це лінива й відірвана від історичного контексту нісенітниця», – додав американський віцепрезидент.

Нагадаємо, що вчора американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку західним лідерам, які засудили висловлювання главу США Дональда Трампа.

До слова, представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що організація вважає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером держави.

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Теги: Джей Ді Венс США війна Україна Дональд Трамп

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