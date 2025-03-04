Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дефіцит яєць у США. Міністр аграрної політики вигадала креативне розв’язання проблеми

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дефіцит яєць у США. Міністр аграрної політики вигадала креативне розв’язання проблеми
Брук Роллінз є засновницею та президенткою America First Policy Institute
фото з відкритих джерел

Ціни на яйця у США зросли останніми тижнями

Міністр сільського господарства США Брук Роллінс дала американцям незвичну пораду щодо зростання цін на яйця: завести власних курей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Huffpost.

«Люди озираються довкола і думають: «Ого, може, варто завести курку у своєму дворі», – і це чудово», — сказала Роллінс. Міністр сільського господарства додала, що сама тримає курей у своєму задньому дворі.

Роллінс також згадала про вирощування курей удома в колонці для The Wall Street Journal минулого тижня.

«Ми також хочемо спростити можливість для сімей утримувати курей на власному подвір’ї», – написала вона, пояснюючи свій п’ятиетапний план зі зниження цін на яйця.

Зазначається, що ціни на яйця досягли рекордних рівнів останніми тижнями, і в деяких регіонах США десяток яєць коштує щонайменше $10. Основною причиною зростання цін називають спалахи пташиного грипу, які знищили мільйони курей та змусили птахівників забити ще більше поголів’я, щоб зупинити поширення інфекції.

Нагадаємо, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни.  

Також повідомлялося, що міністерство сільського господарства США оголосило про виділення мільярда доларів на заходи, спрямовані на боротьбу з дефіцитом курячих яєць, внаслідок якого ціни на популярний продукт харчування зросли протягом року в середньому більш ніж на 50%. 

Теги: США домогосподарство міністр харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У майбутньому мирному плані від Трампа є по-справжньому важливі речі
Дві важливі речі у мирному плані Трампа
8 лютого, 15:03
Віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції, 14 лютого 2025
Виступ Венса у Мюнхені. Що хотів сказати Трамп Європі?
15 лютого, 09:25
Нардеп Дмитро Разумков (праворуч) взяв участь у спеціальному ланчі напередодні Молитовного сніданку у Вашингтоні
Зеленський дорікнув політикам, які масово поїхали на Молитовний сніданок у Вашингтон
6 лютого, 20:02
Володимир Зеленський назвав місця, які має побачити Келлог
«Для мене дуже важливо, щоб він походив по Києву». Зеленський про візит Келлога
19 лютого, 13:50
Автор колонки заявив, що Путін не виграв жодних чесних виборів у своєму житті
«Диктатор – це Путін». Одна з найвпливовіших американських газет гучно заперечила Трампу
21 лютого, 17:09
Із Насраллою прощаються на стадіоні
Ліван прощається із убитим пів року тому лідером «Хезболли»
23 лютого, 16:28
Зеленський вирушить у Вашингтон для укладання угоди з Трампом
Угода про корисні копалини між Україною та США: з'явився повний текст
26 лютого, 14:44
Зеленський: Де ж дружба між США та Україною?
Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом
1 березня, 01:44
Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала останню зустріч Трампа і Зеленського
США зіштовхнулись з упертістю президента Зеленського – речниця Білого дому
Сьогодні, 08:08

Соціум

Сили оборони атакували низку важливих об'єктів РФ
Сили оборони атакували низку важливих об'єктів РФ
Дефіцит яєць у США. Міністр аграрної політики вигадала креативне розв’язання проблеми
Дефіцит яєць у США. Міністр аграрної політики вигадала креативне розв’язання проблеми
В Ісландії відкрилася виставка 18-річної художниці Ніки Кожушко, яку вбила Росія
В Ісландії відкрилася виставка 18-річної художниці Ніки Кожушко, яку вбила Росія
Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера
Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера
Американці масово змінюють громадянство. FT назвала країну, яка отримала найбільше заявок
Американці масово змінюють громадянство. FT назвала країну, яка отримала найбільше заявок
Реакція канадців на поведінку Трампа: опитування зафіксувало споживчий тренд
Реакція канадців на поведінку Трампа: опитування зафіксувало споживчий тренд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
26K
Скандал у Білому домі. Ющенко став на захист Зеленського
23K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
21K
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
7277
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua