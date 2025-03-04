Дефіцит яєць у США. Міністр аграрної політики вигадала креативне розв’язання проблеми

Ціни на яйця у США зросли останніми тижнями

Міністр сільського господарства США Брук Роллінс дала американцям незвичну пораду щодо зростання цін на яйця: завести власних курей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Huffpost.

«Люди озираються довкола і думають: «Ого, може, варто завести курку у своєму дворі», – і це чудово», — сказала Роллінс. Міністр сільського господарства додала, що сама тримає курей у своєму задньому дворі.

Міністр аграрної політики Трампа Брук Роллінз вважає, що американці можуть дуже просто вирішити проблему високих цін на яйця - завести курей у себе вдома pic.twitter.com/cd8bKw4PD5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 4, 2025

Роллінс також згадала про вирощування курей удома в колонці для The Wall Street Journal минулого тижня.

«Ми також хочемо спростити можливість для сімей утримувати курей на власному подвір’ї», – написала вона, пояснюючи свій п’ятиетапний план зі зниження цін на яйця.

Зазначається, що ціни на яйця досягли рекордних рівнів останніми тижнями, і в деяких регіонах США десяток яєць коштує щонайменше $10. Основною причиною зростання цін називають спалахи пташиного грипу, які знищили мільйони курей та змусили птахівників забити ще більше поголів’я, щоб зупинити поширення інфекції.

Нагадаємо, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни.

Також повідомлялося, що міністерство сільського господарства США оголосило про виділення мільярда доларів на заходи, спрямовані на боротьбу з дефіцитом курячих яєць, внаслідок якого ціни на популярний продукт харчування зросли протягом року в середньому більш ніж на 50%.