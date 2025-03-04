Чи надаватиме Євросоюз фінансову підтримку Україні у 2025 році? Проєкт комюніке саміту ЄС

ЄС наголошує, що переговори щодо України не можуть відбуватися без участі України та Європи

ЄС підкреслює, що припинення вогню в Україні можливе лише в межах процесу, що веде до комплексної мирної угоди

Європейська Рада підтверджує свою непохитну та постійну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться у чернетці висновків саміту Євросоюзу, інформує «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

У контексті «нового імпульсу для переговорів», які повинні призвести до всеосяжного, справедливого та тривалого миру, ЄС підкреслює, що припинення вогню можливе лише в межах процесу, що веде до комплексної мирної угоди. Також зазначається, що будь-яка така угода повинна бути підкріплена надійними гарантіями безпеки для України, які допоможуть стримувати майбутню російську агресію. Мир має ґрунтуватися на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Документ також зазначає, що переговори щодо України не можуть відбуватися без участі України та Європи.

«Досягнення «миру через силу» вимагає, щоб Україна була в найсильнішій позиції з власним потужним військовим і оборонним потенціалом як важливим компонентом. Це стосується періоду до, під час і після переговорів про припинення війни. З цією метою ЄС залишається відданим, у координації з партнерами-однодумцями та союзниками, надавати посилену політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також посилювати тиск на Росію, щоб послабити її здатність продовжувати вести агресивну війну», – йдеться у проєкті комюніке саміту ЄС.

Євросоюз також заявляє, що продовжить надавати Україні стабільну фінансову підтримку – у 2025 році буде виділено €30,6 млрд, зокрема, виплати з програми Ukraine Facility досягнуть €12,5 млрд.

Зазначається, що здатність України ефективно себе захищати є «невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки», тому у ЄС вітає готовність держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України та закликає Раду просувати роботу над ініціативами, спрямованими на посилення військової підтримки України з боку ЄС.

Гарантії безпеки мають надаватися у консультаціях з «Україною, а також з її однодумцями та трансатлантичними партнерами», наголошується у чернетці висновків саміту.

До слова, країни Євросоюзу побоюються, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн скористається кризою, пов'язаною з нібито ймовірним скороченням військової присутності США в Європі, щоб розширити повноваження Брюсселю та зміцнити свій вплив на національні уряди.