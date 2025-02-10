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Австралія відповіла на обіцянку Трампа ввести мита 25% на алюміній та сталь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Австралія відповіла на обіцянку Трампа ввести мита 25% на алюміній та сталь
У 2023 році Австралія відвантажила до США сталі та залізної продукції на суму близько $237 млн
фото з відкритих джерел

Міністерство торгівлі Австралії вважає, що експорт сталі та алюмінію «створює добре оплачувані робочі місця в США»

Міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл заявив, що експорт сталі та алюмінію в США має ключове значення для спільних оборонних інтересів. Про це повідомляє Reuters.

Австралійські чиновники вже кілька місяців ведуть переговори про експорт металів, намагаючись отримати звільнення від нових мит, подібних до того, яке діяло у 2018 році під час попереднього президентства Трампа.

Австралія, як ключовий союзник США в Індо-Тихоокеанському регіоні, виступає за «вільну і справедливу торгівлю, включаючи доступ на американський ринок для австралійської сталі та алюмінію». У 2023 році Австралія відвантажила до США сталі та залізної продукції на суму близько $237 млн, а у 2024 році – алюмінію на суму $275 млн.

«Австралійська сталь і алюміній створюють тисячі добре оплачуваних американських робочих місць і є ключовими для наших спільних оборонних інтересів», – сказав міністр.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що у нього запланована розмова з Трампом і він підніме це питання.

«Ми продовжимо переконувати Сполучені Штати в необхідності звільнення Австралії від будь-яких тарифів на сталь та алюміній», - сказав він у парламенті.

На тлі останніх подій акції австралійської компанії BlueScope Steel зросли на 2%, оскільки очікується, що її бізнес у США отримає вигоду від нових контрактів. BlueScope має великий завод у штаті Огайо та близько 4 тис. працівників у США.

Також минулого року австралійський уряд повідомив, що сталь, яку виробляють в країні, почала використовуватися найбільшими американськими суднобудівними компаніями. Це частина співпраці між Австралією, Великобританією та США, які хочуть зробити свої оборонні виробництва більш взаємопов'язаними.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пояснив, що його метою є встановлення справедливих умов торгівлі. Сполучені Штати Америки запровадять 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію в країну.

До слова, Китай вводить мита на імпортоване зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільгосптехніку та деякі автомобілі.  Також Велика Британія розробляє плани дій на випадок можливих заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп введе мита на британські товари.

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Теги: металургія США Дональд Трамп податки Австрія

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