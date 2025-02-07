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«Золота лихоманка» в США зачепила Лондон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Золота лихоманка» в США зачепила Лондон
Політична та економічна нестабільність у США сприятиме збереженню високої вартості золота
фото:livemint.com

Золота лихоманка в США підвищує вартість позик на дорогоцінний метал у Британії 

Стрімке зростання попиту на золото в Сполучених Штатах Америки створило значний дефіцит цього дорогоцінного металу на лондонському ринку. Інвестори активно скуповують золото через побоювання щодо можливих торговельних мит у США, що призвело до нестачі металу в Лондоні. Про це пише Financial Times.

За інформацією Financial Times, опублікованою 5 лютого, запаси золота на Нью-Йоркській біржі Comex з листопада зросли на 88%, тоді як у Лондоні відчувається серйозна нестача цього дорогоцінного металу. Ця ситуація призвела до затримок у отриманні золота з Банку Англії, а річна процентна ставка на його короткострокову оренду злетіла до 10%, порівняно з попередніми 2-3%.

Посилений попит на золото пояснюється страхами щодо глобальної торгової війни, що вже призвело до значного зростання ціни на золото – з початку року вона піднялася більш ніж на 8%, досягнувши рекордного рівня в $2845 за тройську унцію.

Тройська унція – спеціальна одиниця вимірювання, що застосовується для характеристики дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та пороху. Маса тройської унції дорівнює 31,1034768 грами.

Експерти вважають, що політична та економічна нестабільність, пов'язана з політикою адміністрації Трампа, сприятиме збереженню високого попиту на золото. Попри нові рекордні ціни, очікується, що темпи зростання вартості золота цього року будуть дещо нижчими, ніж у 2024-му, коли вони підскочили на 26%.

Нагадаємо, США встановили економічний рекорд у 2024 році. Індекс S&P 500 (фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію) піднявся на 24% за останні 12 місяців завдяки інтересу до акцій великих технологій, який підживлює штучний інтелект.

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Теги: США економіка Велика Британія рекорд золото

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