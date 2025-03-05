Звернення Трампа до Конгресу: всі згадки про Україну та Росію

Трамп заявив про «потужні сигнали» від російської сторони про готовність до мирних переговорів

Американський лідер Дональд Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну, а також зауважив, що Росія та Україна мають починати розмовляти. «Главком» зібрав головні тези Трампа про Україну та РФ.

Допомога Україні від Європи

У своїй промові Трамп наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна: «Європа витратила більше на те, щоб купити російські нафту та газ, ніж на допомогу Україні. Ми витратили $350 млрд».

Лист Зеленського Трампу

Американський лідер сказав, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського про те, що той готовий підписати угоду про українські надра «в будь-який зручний для вас час».

«Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб якнайшвидше наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці, каже він. Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність. Щодо угоди про корисні копалини та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час», – зацитував Трамп листа Зеленського.

Росія готова до переговорів

Президент США заявив про «потужні сигнали» від російської сторони про готовність до мирних переговорів щодо України. Зокрема, говорячи про війну, закликав до діалогу та «зупинити це божевілля».

«Ви хочете, щоб це тривало ще п'ять років? Так? Дві тисячі людей вбивають щотижня – навіть більше. Це російська молодь, це українська молодь. Вони не американці, але я хочу, щоб це припинилося», – додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну в Україні. Він повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. У своїй промові він також наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна, водночас США витратили сотні мільярдів «на Україну без жодних гарантій».

Повне відео з перекладом виступу Трампа «Главком» опублікував тут.