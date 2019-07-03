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    Жизнь

    Детектив в духе Агаты Кристи: вышел трейлер фильма «Ножи наголо»

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    Фото: imdb - Детектив в духе Агаты Кристи: вышел трейлер фильма «Ножи наголо»
    Фото: imdb

    Дэниел Крэйг в образе детектива приезжает расследовать убийство знаменитого писателя. Под подозрение попадают все члены семьи

    Вышел трейлер фильма «Ножи наголо» – детектива, снятого режиссером «Последних джедаев» Райаном Джонсоном. Главные роли в картине сыграли Дэниел Крэйг («Казино «Рояль», «Девушка с татуировкой дракона»), Крис Эванс («Капитан Америка»), Джейми Ли Кертис («Правдивая ложь») и другие звезды.

    Как сказано в описании к фильму, это современная версия классических детективов в духе Агаты Кристи. По сюжету знаменитый писатель Харлан Тромби умирает загадочной смертью во время празднования своего 85-летия, где присутствуют его родственники и коллеги. Обстоятельства смерти приезжает расследовать детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крэйга. Под подозрение попадают все члены семьи и присутствующие на празднике.

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    трейлер кино
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