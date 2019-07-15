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    Жизнь

    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму

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    Дэвид и Виктория Бекхэм - Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид и Виктория Бекхэм

    Футболист и его 70-летняя родственница появились на Уимблдонском турнире.

    Маме Дэвида Бекхэма в этом году исполняется 70 лет. В молодости парикмахер Сандра Уэст была настоящей футбольной фанаткой, она болела за клуб «Манчестер Юнайтед», за который впоследствии начал играть ее сын.

    Пожилая леди и сейчас очень любит наблюдать за спортивными состязаниями. Дэвид решил сделать ей настоящий подарок, взяв с собой на Уимблдонский турнир. Бекхэм и его мать появились на полуфинале одной из теннисных игр «Большого шлема».

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    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму
    Дэвид Бекхэм впервые вывел в свет пожилую маму

    Фото с корта футболист разместил в Instagram. Как отметили увидевшие снимок поклонники, мама знаменитости совсем не выглядит на свой возраст, а с искренней улыбкой на лице она кажется еще моложе.

    «Веселый денек на Уимблдоне с мамой», – прокомментировал Бекхэм новое семейное селфи.

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    знаменитости селфи
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