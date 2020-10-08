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    Жизнь

    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном

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    <p>45-летний Дэвид Бекхэм ввел новые правила для 46-летней жены Виктории Бекхэм</p> <div></div> - Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном

    45-летний Дэвид Бекхэм ввел новые правила для 46-летней жены Виктории Бекхэм

    Экс-участница группы Spice Girls прислушалась к требованию мужа

    Звездные супруги вместе уже 21 год. За это время у них были разные периоды в жизни, в том числе и сложные, когда брак оказывался на грани краха. Но родители троих сыновей и дочери смогли преодолеть все кризисы и сохранить свой союз.

    На днях супруги улетели на отдых. Бекхэмы отправились в Германию только вдвоем. У супругов давно не было такого момента, когда они могли посвятить время только самим себе. Они планировали в течение недели наслаждаться обществом друг друга.

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    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном
    Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном

    Виктория и Дэвид поселились в семизвездочном отеле со спа-центром. Недельное пребывание в нем стоит до 20 тысяч фунтов стерлингов на человека. Однако для Бекхэмов сумма не имела значения. «Они хотели полноценный отдых с различными процедурами от ведущих мировых экспертов. Это включает в себя диагностику, анализы, скрининги и другое», - рассказал инсайдер.

    Однако отдых был омрачен конфликтной ситуацией. Дизайнер не могла расстаться со своим мобильным телефоном. Виктория отслеживала новости и контролировала рабочий процесс. Спортсмена это возмутило. Дэвид поставил жене условие: никакого телефона хотя бы по вечерам. «Он заметил, что у Виктории постоянно в руках телефон. Он сказал, что хочет проводить время дома без смартфона. По мнению Дэвида, их семья от этого выиграет», - рассказал источник издания Heat.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    семья отдых
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