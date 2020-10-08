Дэвид Бекхэм запретил жене пользоваться смартфоном



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45-летний Дэвид Бекхэм ввел новые правила для 46-летней жены Виктории Бекхэм

Экс-участница группы Spice Girls прислушалась к требованию мужа

Звездные супруги вместе уже 21 год. За это время у них были разные периоды в жизни, в том числе и сложные, когда брак оказывался на грани краха. Но родители троих сыновей и дочери смогли преодолеть все кризисы и сохранить свой союз.

На днях супруги улетели на отдых. Бекхэмы отправились в Германию только вдвоем. У супругов давно не было такого момента, когда они могли посвятить время только самим себе. Они планировали в течение недели наслаждаться обществом друг друга.

Виктория и Дэвид поселились в семизвездочном отеле со спа-центром. Недельное пребывание в нем стоит до 20 тысяч фунтов стерлингов на человека. Однако для Бекхэмов сумма не имела значения. «Они хотели полноценный отдых с различными процедурами от ведущих мировых экспертов. Это включает в себя диагностику, анализы, скрининги и другое», - рассказал инсайдер.

Однако отдых был омрачен конфликтной ситуацией. Дизайнер не могла расстаться со своим мобильным телефоном. Виктория отслеживала новости и контролировала рабочий процесс. Спортсмена это возмутило. Дэвид поставил жене условие: никакого телефона хотя бы по вечерам. «Он заметил, что у Виктории постоянно в руках телефон. Он сказал, что хочет проводить время дома без смартфона. По мнению Дэвида, их семья от этого выиграет», - рассказал источник издания Heat.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает