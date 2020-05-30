Девушка Илона Маска продает часть своей души за $10 млн



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Певица Граймс

Стоимость Граймс определила сама

Девушка Илона Маска, мать его шестого сына по имени X Æ A-ii, певица и художница Граймс решила продать кусочек своей души. Такой лот она добавила в онлайн-аукцион вместе со своими рисунками и фотографиями. Выглядит это как официальный документ, передающий процент души Граймс новому владельцу.

Певица Граймс и миллиардер Илон Маск

Эта акция символизирует идею, что с каждым проданным произведением художник продает и часть души — такой вот современный крестраж, подаривший возможность неплохо заработать. Стоимость Граймс определила сама, объяснив это нежеланием легко расставаться со столь важным лотом.