Кайли Дженнер лишил статуса самой молодой миллиардерши в мире. Она подделывала налоговые декларации



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Миллионерша Кайли Дженнер

Издание обвиняет знаменитость в том, что она лгала о доходах своей компании

Участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницу одноименного косметического бренда Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи. Об этом сообщает Forbes.

Издание обвиняет знаменитость в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации, чтобы удерживать титул миллиардерши.

Известно, что в январе Дженнер продала половину своего бренда Kylie Cosmetics косметическому гиганту Coty за $600 миллионов и получила приблизительно $340 миллионов после уплаты налога с продаж.

По расчетам экспертов Forbes, личное состояние 22-летней Дженнер в настоящий момент составляет чуть менее $900 миллионов. Издание также учитывало, что марка Kylie Cosmetics приносит меньше дохода, чем утверждала Дженнер до сделки.

В марте 2019 года Forbes объявил о том, что младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер, стала самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Тогда девушка призналась, что не предвидела такого будущего, и что в продвижении бренда ей помогли социальные сети. Таким образом Дженнер опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года. Через год Forbes присудил титул знаменитости во второй раз.