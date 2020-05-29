Пэрис Хилтон поделилась архивным откровенным видео в купальнике



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Американская актриса Пэрис Хилтон Фото: @parishilton

Подписчики восхитились внешним видом актрисы

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон поделилась старым откровенным видео в купальнике в честь Национального дня бургера. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном ролике знаменитость позирует в черном слитном бикини с откровенными вырезами на груди и спине. На ней меховая накидка, босоножки на каблуках и множество аксессуаров: браслеты, крупное кольцо, жемчужное ожерелье. На кадрах Хилтон сперва моет машину, после чего начинает есть бургер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 28 Май 2020 в 10:30 PDT

«В честь #NationalBurgerDay», — подписала она пост, набравший больше 40 тысяч просмотров. Известно, что в США праздник отмечается 28 мая.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы. «Королева всего и вся!», «Самая горячая», «Легендарное видео», «Это лучшая телевизионная реклама всех времен!», «Красотка», — комментировали они.