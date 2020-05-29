Карди Би показала, как на самом деле выглядит ее живот (фото)
Старания Карди люди оценили, поставив снимку более 5 миллионов лайков
Карантин внес свои изменения почти во все сферы жизни, но что-то остаётся неизменным — желание постить фотографии в Инстаграм, например. Правда, теперь вместо кучи разных фонов люди позируют у себя дома, и звёзды тут вовсе не исключение. Певица Карди Би поделилась с подписчиками снимками у своего бассейна, а позже показала, как она выглядит на самом деле. Спойлер: немного по-другому.
Карди поделилась своим карантинным снимком и честной подписью к нему. Ради этой фотографии я изо всех сил втянула живот.
Старания Карди люди оценили, поставив снимку более 5 миллионов лайков и оставив кучу комментариев.
Девушку засыпали комплиментами, поблагодарив её за правду
«Мне нравится твоя честность!», «Ты такая красивая!», «С каждым днём становишься всё лучше и лучше!», «Но Карди не только рассказала о втянутом животе, но и показала, как выглядит на самом деле»
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Певица поделилась с фанатами честным видео, где прошлась по дому с втянутым животом, а потом показала, как выглядит, если расслабится.