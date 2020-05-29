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    Шоу-биз

    Карди Би показала, как на самом деле выглядит ее живот (фото)

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    Рэперша Карди Би - Карди Би показала, как на самом деле выглядит ее живот (фото)
    Рэперша Карди Би

    Старания Карди люди оценили, поставив снимку более 5 миллионов лайков

    Карантин внес свои изменения почти во все сферы жизни, но что-то остаётся неизменным — желание постить фотографии в Инстаграм, например. Правда, теперь вместо кучи разных фонов люди позируют у себя дома, и звёзды тут вовсе не исключение. Певица Карди Би поделилась с подписчиками снимками у своего бассейна, а позже показала, как она выглядит на самом деле. Спойлер: немного по-другому.

    Карди поделилась своим карантинным снимком и честной подписью к нему. Ради этой фотографии я изо всех сил втянула живот.

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    Карди Би показала, как на самом деле выглядит ее живот (фото)
    Карди Би показала, как на самом деле выглядит ее живот (фото)
    Карди Би показала, как на самом деле выглядит ее живот (фото)

    Старания Карди люди оценили, поставив снимку более 5 миллионов лайков и оставив кучу комментариев.

    Девушку засыпали комплиментами, поблагодарив её за правду

    «Мне нравится твоя честность!», «Ты такая красивая!», «С каждым днём становишься всё лучше и лучше!», «Но Карди не только рассказала о втянутом животе, но и показала, как выглядит на самом деле»

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    Публикация от Cardi B (@iamcardib)

    Певица поделилась с фанатами честным видео, где прошлась по дому с втянутым животом, а потом показала, как выглядит, если расслабится.

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