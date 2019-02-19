Девушка из США стала первой темнокожей трансгендерной моделью с ДЦП, заключившей контракт с крупным агенством



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Аарон Филип

Еще семь лет назад модель жила в приюте для бездомных

Аарон Филип стал первой темнокожей трансгендерной моделью с церебральным параличом, которая подписала контракт с крупным агенством. 17-летняя Филип начала прокладывать себе дорогу к успеху со съемок для ASOS и H&M, но поддержка Elite Model Management (агенства, с которым работали Хайди Клум, Наоми Кэмпбелл, Тайра Бэнкс и другие звезды подиума) стала настоящим прорывом.

Аарон считает, что главная проблема модельного бизнеса - вовсе не дискриминация по расовому или гендерному признаку. «В модной индустрии сейчас всего две модели с ограниченными возможностями. Я не активистка, мне просто не все равно. Надеюсь, благодаря нашим усилиям больше девочек в таком же положении смогут заниматься любимым делом. Пока модному миру известен только один тип людей, подходящий для их маркетинговых целей». В прошлом году ее участие в нью-йоркской Неделе моды сорвалось из-за невозможности заехать на подиум в инвалидной коляске.

Семь лет назад темнокожая девушка-трансгендер с ДЦП, живущая в приюте для бездомных, и подумать бы не могла о возможном успехе. Но ее оптимизм и неравнодушие людей в соцсетях расставили все по местам. В конце 2017 года в своем Твиттере Филип написала, что мечтает стать моделью, и интерес скаутов из модельных агенств был лишь вопросом времени. Теперь борьбу с трансфобией, расизмом и эйблизмом Аарон считает своей главной задачей: «Может, в будущем я стану агентом по поиску моделей, права которых так же ущемляют. Так вышло, что я черная, транс и родилась с ДЦП, потому меня воспринимают, как уникума, а не простую девушку, которая идет к своей мечте. Надеюсь, однажды это станет обычным делом».

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Джерело: Super