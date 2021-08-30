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    «Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы сыграли свадьбу (фото)

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    Максим Соколюк и Настя Зинченко сыграли свадьбу 29 августа Фото: Анастасия Соколюк (Зинченко) / Instagram - «Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы сыграли свадьбу (фото)

    Максим Соколюк и Настя Зинченко сыграли свадьбу 29 августа

    Фото: Анастасия Соколюк (Зинченко) / Instagram

    Пара сыграла свадьбу, через полгода после росписи

    Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и Анастасия Зинченко (известная как «девушка с собачкой из Уханя») сыграли свадьбу, через полгода после росписи. Соответствующие фото появились на странице девушки в Instagram.

    «Принимаем поздравления. 29.08.2021 », - написала Зинченко в комментарии под фото.

    На праздник Настя надела белое платье с прозрачными рукавами и объемной юбкой с небольшим шлейфом. В свою очередь Соколюк надел светло-серый костюм.

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    «Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы сыграли свадьбу (фото)
    «Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы сыграли свадьбу (фото)
    «Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы сыграли свадьбу (фото)

    Как известно, 43-летний Максим Соколюк и 23-летняя Анастасия Зинченко официально поженились 20 февраля.

    Напомним, Соколюк занимался судьбой Насти Зинченко, когда она застряла в охваченной коронавирусом китайской провинции Ухань и не хотела эвакуироваться оттуда без своей собаки. Председатель Государственной миграционной службы организовал ее возвращение в Украину.

    Впоследствии пара объявила о своих романтических отношениях.

    Когда у них завязался роман, Соколюк был женат. Весной чиновник подал на развод, а летом уже получил решение суда о расторжении брака. С бывшей женой у них двое детей - дочь и сын.

    Теги: знаменитости
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    «Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы сыграли свадьбу (фото)