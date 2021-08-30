«Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы сыграли свадьбу (фото)

Пара сыграла свадьбу, через полгода после росписи

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и Анастасия Зинченко (известная как «девушка с собачкой из Уханя») сыграли свадьбу, через полгода после росписи. Соответствующие фото появились на странице девушки в Instagram.

«Принимаем поздравления. 29.08.2021 », - написала Зинченко в комментарии под фото.

На праздник Настя надела белое платье с прозрачными рукавами и объемной юбкой с небольшим шлейфом. В свою очередь Соколюк надел светло-серый костюм.

Как известно, 43-летний Максим Соколюк и 23-летняя Анастасия Зинченко официально поженились 20 февраля.

Напомним, Соколюк занимался судьбой Насти Зинченко, когда она застряла в охваченной коронавирусом китайской провинции Ухань и не хотела эвакуироваться оттуда без своей собаки. Председатель Государственной миграционной службы организовал ее возвращение в Украину.

Впоследствии пара объявила о своих романтических отношениях.

Когда у них завязался роман, Соколюк был женат. Весной чиновник подал на развод, а летом уже получил решение суда о расторжении брака. С бывшей женой у них двое детей - дочь и сын.