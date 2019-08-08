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    Жизнь

    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты

    • Розсилка
    <p>София Ротару</p> <p>instagram.com/sofiarotaru.official</p> - Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты

    София Ротару

    instagram.com/sofiarotaru.official

    По словам Сергея Лаврова, в Советском Союзе звезду щедро одаривали дорогими украшениями руководители стран

    Директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что дома у известной исполнительницы хранится огромная коллекция бриллиантов. При этом на сцену она в них не выходит, предпочитая бижутерию. Он заметил, что во времена Советского Союза звезда много гастролировала, и руководители стран одаривали ее дорогими украшениями.

    «Дома драгоценностей много, но в отличие от покойной Людмилы Зыкиной она не надевает украшения и в пир, и в мир. Кстати, мало кто знает, что Зыкина – крестная мама внучки Софии Михайловны Сони. С Зыкиной София Михайловна близко дружила», – заявил Сергей Лавров.

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    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
    Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты

    Также директор рассказал, что София Ротару находится в прекрасной физической форме, несмотря на солидный возраст. Звезде на днях исполнилось уже 72 года. Она не курит и почти не пьет. Может изредка позволить себе бокал белого вина.

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    певица
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