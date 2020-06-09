Для эротических сцен в Голливуде будут использовать компьютерную графику из-за коронавируса



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Между актерами и кастинг-директорами теперь будет стекло

С середины июня голливудским режиссерам будет дан зеленый свет: после трехмесячной паузы производство фильмов можно будет продолжить, однако правила поведения на площадке изменятся. Касту и всей съемочной группе будут ежедневно делать тесты на коронавирус и проведут инструктаж по технике мытья рук, а некоторые сцены придется либо убрать из сценария, либо снимать новым способом.

Речь идет об эротических моментах, предполагающих близкий контакт актеров. По данным The Sun, из-за пандемии такие сцены либо снимут с использованием CGI - компьютерной графики, либо ими вовсе пожертвуют во имя безопасности.

Также изменения коснутся кастинга: между актерами и кастинг-директорами теперь будет стекло. На съемочной площадке будет разрешено находиться в средствах индивидуальной защиты, а в телешоу, предполагающих наличие живой аудитории, пока обойдутся без.