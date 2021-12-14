  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Дочь Заворотнюк в соцсетях похвасталась шикарной фигурой (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Анна Заворотнюк в бикини похвасталась пышным бюстом и плоским животиком - Дочь Заворотнюк в соцсетях похвасталась шикарной фигурой (фото)
    Анна Заворотнюк в бикини похвасталась пышным бюстом и плоским животиком
    Фото из открытых источников

    Анна отдыхает на Мальдивах

    Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга – Анна – решила немного расслабиться и улетела с подругами в отпуск.

    Так, компания отдыхает на Мальдивах. На странице в Instagram девушка показывает, как проходят дни на райском острове и похвасталась стройной фигурой в бикини. На опубликованном снимке красотка позировала в бассейне в розовом купальнике в виде мордашки кота, демонстрируя плоский животик и пышный бюст.

    Анна Заворотнюк/instagram.com/anna_zavorotnyuk
    Анна Заворотнюк/instagram.com/anna_zavorotnyuk

    Со своей стороны подписчики сделали Заворотнюк комплименты в комментариях под публикацией.

    • Девушка-бомба
    • Красотка
    • Ты просто огонь, наша юная леди
    • Секси
    Читайте также: Дочь Поляковой призналась, сколько зарабатывает благодаря своей популярности в Instagram
    Теги: дети звезд отпуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дочь Заворотнюк в соцсетях похвасталась шикарной фигурой (фото)