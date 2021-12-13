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    Римские каникулы Горбунова и Осадчей: ночное свидания и знаковые места

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    Горбунов и Осадчая: работают и отдыхают вместе - Римские каникулы Горбунова и Осадчей: ночное свидания и знаковые места
    Горбунов и Осадчая: работают и отдыхают вместе
    Фото: instagram.com/kosadcha

    Ехать в Италию зимой, по словам Осадчей, стало семейной традицией

    Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая устроили себе небольшой отпуск в Италии. «Римские каникулы – наша маленькая семейная традиция, – написала Катя в Инстаграм. – Рим в декабре – машина времени, телепортация в теплую осень». Супруги много гуляли по улицам древнего города. Юрий признался в одном из своих «римских» сторис, что в некоторых знаковых для них с Катей местах они почему-то всегда оказываются ночью – так складывается.

    Супруги много фотографировали друг друга. Фото: instagram.com/kosadcha
    Супруги много фотографировали друг друга. Фото: instagram.com/kosadcha

    В прошлом году супруги тоже в декабре путешествовали по Италии. И даже брали в аренду велосипеды, чтобы побольше всего увидеть: «Приехать в Рим и не проехать на велосипеде? Наша велосемья шлет вам привет и ждет новый велосезон в Украине», – подписала Осадчая одно из многочисленных фото из итальянской поездки. «Таким теплом повеяло от ваших римских выходных», «Какая же вы милая пара», «Очень красивая пара! Безупречно подходят друг другу», – пишут под фотографиями фолловеры звездой пары.

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    Теги: Юрий Горбунов шоу-бизнес отпуск Катя Осадчая
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    Римские каникулы Горбунова и Осадчей: ночное свидания и знаковые места