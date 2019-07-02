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    Жизнь

    Дорофеева рассекретила свой вес

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    <p>Надя Дорофеева</p> <p>instagram.com/nadyadorofeeva/</p> - Дорофеева рассекретила свой вес

    Надя Дорофеева

    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Артистка шокировала поклонников своим признанием

    Популярная украинская певица Надя Дорофеева раскрыла поклонникам свой сокровенный секрет, а именно – сколько в ней килограммов. На такой вопрос своих подписчиков звезда, которая считает себя слишком худой, ответила в Instagram.

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    на весь екран згорнути
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    Дорофеева рассекретила свой вес
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Ранее участница группы «Время и Стекло» похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Турции. Певица выложила в своем Инстаграме фото, на котором она без макияжа, но зато в черном купальнике и кепке.

    Фото вызвало шквал положительных отзывов у поклонников Додо.

    «Худенькая», «Длинноногая икона стиля», «Какой персик», «Богиня», «Красивая», «Идеальная фигура», «Такие ноги даются лишь немногим», - пишут восхищенные пользователи соцсети в комментариях под фото.

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    Надя Дорофеева певица
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