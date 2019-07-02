Дорофеева рассекретила свой вес



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Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva/

Артистка шокировала поклонников своим признанием

Популярная украинская певица Надя Дорофеева раскрыла поклонникам свой сокровенный секрет, а именно – сколько в ней килограммов. На такой вопрос своих подписчиков звезда, которая считает себя слишком худой, ответила в Instagram.

Ранее участница группы «Время и Стекло» похвасталась стройной фигурой на отдыхе в Турции. Певица выложила в своем Инстаграме фото, на котором она без макияжа, но зато в черном купальнике и кепке.

Фото вызвало шквал положительных отзывов у поклонников Додо.

«Худенькая», «Длинноногая икона стиля», «Какой персик», «Богиня», «Красивая», «Идеальная фигура», «Такие ноги даются лишь немногим», - пишут восхищенные пользователи соцсети в комментариях под фото.