Два студента-неонациста получили тюремный срок за угрозы принцу Гарри из-за свадьбы с Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Оба студента находились под стражей с декабря, а в апреле признали свою вину.

В Великобритании вынесен приговор двум студентам-неонацистам за «поощрение терроризма» в соцсетях и угрозы в адрес принца Гарри. По данным Daily Mail, 19-летний студент из Польши Майкл Шевчук проведет в тюрьме 4 года и 3 месяца, а его помощник 18-летний Оскар Данн-Кочоровский - полтора года.

Два молодых человека публиковали в своем сообществе гневные посты в адрес принца Гарри и состояли в британском подразделении неонацистского дивизиона SonnenKrieg - американской группировки, признанной террористической организацией и ответственной за убийство подростка-гея и нападение на синагогу в Филадельфии.

Под руководством Шевчука в прошлом году в соцсетях была размещена фотография принца Гарри со свастикой, пистолетом, наведенным на его голову, и подписью «Скоро увидимся, предатель расы!». Таким образом студенты выражали свое недовольство тем, что Гарри взял в жены Меган Маркл - дочь афроамериканки.

Полицию ситуация заинтересовала, и при обыске у Шевчука обнаружили радикальную литературу - «Практическое руководство по стратегии и тактике революции», «Руководство по сопротивлению белых» и издания, выпущенные сторонниками ИГИЛ.