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    Жизнь

    Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном

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    <p>Джамала</p> <p>instagram.com/jamalajaaa/</p> - Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном

    Джамала

    instagram.com/jamalajaaa/

    Певица рассказала о ценностях материнства

    Известная украинская певица Джамала порадовала своих многочисленных поклонников семейной фотографией.

    В своем Инстаграме артистка показала подросшего сына Эмира-Рахмана. В кадре исполнительница позирует верхом на диване, а в руках держит ребенка и большой самолетик.

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    Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном
    Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном
    Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном
    Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном
    Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном
    Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном
    Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном
    Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном
    instagram.com/jamalajaaa/

    В подписи к фото звезда рассказала о своем материнстве. Как призналась артистка, маленькие достижения сына приносят ему удовольствие и вдохновляют ее.

    «Заново научиться удивляться простым вещам, следить за каждым новым шагом, радоваться достижениям малыша - это так круто и так вдохновляет, что даже трудно передать словами. Такое ощущение, будто ты сам перерождаешься. Очень ценю время с Эмиром», - призналась певица.

    В комментариях фанаты Джамалы оставили множество милых комментариев.

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