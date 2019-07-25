Джамала растрогала сеть фото с подросшим сыном



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Джамала instagram.com/jamalajaaa/

Певица рассказала о ценностях материнства

Известная украинская певица Джамала порадовала своих многочисленных поклонников семейной фотографией.

В своем Инстаграме артистка показала подросшего сына Эмира-Рахмана. В кадре исполнительница позирует верхом на диване, а в руках держит ребенка и большой самолетик.

В подписи к фото звезда рассказала о своем материнстве. Как призналась артистка, маленькие достижения сына приносят ему удовольствие и вдохновляют ее.

«Заново научиться удивляться простым вещам, следить за каждым новым шагом, радоваться достижениям малыша - это так круто и так вдохновляет, что даже трудно передать словами. Такое ощущение, будто ты сам перерождаешься. Очень ценю время с Эмиром», - призналась певица.

В комментариях фанаты Джамалы оставили множество милых комментариев.