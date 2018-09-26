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    Жизнь

    Бойфренд Вероники Дидусенко рассказал всю правду о жизни модели

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    Геннадий Курочка и Вероника Дидусенко - Бойфренд Вероники Дидусенко рассказал всю правду о жизни модели
    Геннадий Курочка и Вероника Дидусенко

    Геннадий Курочка написал пост в соцсети, в котором рассказал о нелегкой жизни дисквалифицированной «Мисс Украина»

    Как ранее сообщал Scotch, 23-летнюю киевлянку Веронику Дидусенко дисквалифицировали и лишили титула. По словам организаторов конкурса причиной стало то, что у девушки есть ребенок и она была замужем. А это, по словам оргкомитета, противоречит правилам конкурса.

    После официального подтверждения новости о дисквалификации, девушку начали обливать грязью в соцсетях и обвинять во всех смертных грехах. 

    Не выдержав накала страстей, поддержать любимую решил ее бойфренд Геннадий Курочка. На своей странице в соцсети, молодой человек решил рассказать всю правду о нелегкой жизни модели.

    По словам Геннадия, когда-то Дидусенко была «толстым ботаном» и дала себе слово, кардинально изменится. После года изнурительных тренировок лишний вес ушел, а вот «ботаном» со стальной волей девушка так и осталась.

    «Как иначе можно объяснить, что девочка в 13 лет сама решила изменить свою жизнь, перейти в другую школу, работать продавцом, а все заработанные деньги тратить на репетиторов?», - отметил Курочка.

    Не обошел бизнесмен и тему беременности и ребенка Дидусенко, из-за наличия которого она собственно и была дисквалифицирована.

    «Как можно еще на старте успешной карьеры модели в одном из лучших агентств мира, остаться беременной да еще и одинокой, и решиться рожать. 99% из 100% сделали бы на твоем месте другой выбор. Как ты постоянно заботишься о Сандрике, за этим, как за огнем или водопадом, можно наблюдать вечно», - с восхищением написал мужчина.

    Стоит отметить, что на данный момент не понятно, кто заменит Веронику Дидусенко и получит драгоценную корону, титул и возможность представлять Украину на втором этапе конкурса, который пройдет в Китае. 

    Организаторы «Мисс Украина» пообещали назвать имя новой победительницы 30 сентября во время телетрансляции конкурса.

    Ну а сама Вероника, решила сделать пресс-конференцию и официально дать комментарии на тему дисквалификации. 

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