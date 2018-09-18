Стали известны лауреаты «Эмми» - 2018»



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70-я ежегодная церемония награждения «Эмми» прошла в понедельник, 17 сентября, в театре Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе

Первая статуэтка этого вечера ушла к Генри Уинклеру как «Лучшему актеру второго плана» в комедийном сериале «Барри». Позже, звезда «Барри», Билл Хейдер выиграл «Эмми», как лучший актер в комедийном сериале. Телеработа «Прекрасная миссис Мейзел» забрал четыре награды еще в начале вечера: «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший комедийный сценарий», «Лучшая актриса комедийного сериала» и «Лучшая режиссура». Немного позже, сериал получит премию «Эмми» за «Лучший комедийный сериал».

Серьезная борьба намечалась в номинациях за драматические телеработы. Лучшим актером второго плана стал Питер Динклэйдж из «Игры престолов», а статуэтку лучшей актрисы второго плана получила Тэнди Ньютон для «Мира Дикого Запада». Вполне заслуженно лауреатом в номинации «Лучший актер драматического сериала» стал Мэтью Рис за роботу в «Американцах», а Клер Фой из «Короны» стала лучшей актрисой. Лучшим драматическим сериалом стала телесага «Игра престолов».

Список основных лауреатов:

Лучший драматический сериал

«Игра Престолов»

Лучший комедийныйй сериал

«Прекрасная миссис Мейзел»

Лучший мини-сериал

«Покушение на Джанни Версаче»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Клер Фой, «Корона» (The Crown)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Мэттью Риз, «Американцы» (The Americans)

Лучшая женская роль второго плана

Тэнди Ньютон, «Мир Дикого Запада» (Westworld)

Лучшая мужская роль второго плана

Питер Динклэйдж, «Игра Престолов», («Game of Thrones»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Билл Хейдер, «Барри» (Barry)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvellous Mrs Maisel)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvellous Mrs Maisel)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Генри Уинклер, «Барри» (Barry)